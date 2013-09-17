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ELIA - SECURITY OF SUPPLY

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/05/2017 : 100.000.000 €
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Langerlo - van Eycke - NL
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23/10/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ELIA - SECURITY OF SUPPLY - Project-MER 380 kV Hoogspanningsverbinding Zomergem- Zeebrugge
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ELIA - SECURITY OF SUPPLY
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB vergibt 100 Millionen Euro an Elia für belgisches Stromnetz

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/05/2017
20130005
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ELIA - SECURITY OF SUPPLY
ELIA SYSTEM OPERATOR SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 433 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrade and reinforcement of the high-voltage electricity transmission grid in Belgium. Investment programme 2013-2018.

The project is part of a national Grid Development plan that is subject to a Strategic Environmental Assessment in line with the requirements of the SEA Directive.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By their technical characteristics some project components fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive. The impacts that can be typically expected for these components relate to visual impact, vegetation clearance, birds strikes and mortality, electromagnetic fields, noise nuisance, disturbance during construction and impact on seabed fauna and flora. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
17/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELIA - SECURITY OF SUPPLY
23/10/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ELIA - SECURITY OF SUPPLY - Project-MER 380 kV Hoogspanningsverbinding Zomergem- Zeebrugge
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ELIA - SECURITY OF SUPPLY
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Langerlo - van Eycke - NL
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Belgien: EIB vergibt 100 Millionen Euro an Elia für belgisches Stromnetz

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELIA - SECURITY OF SUPPLY
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49193905
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130005
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ELIA - SECURITY OF SUPPLY - Project-MER 380 kV Hoogspanningsverbinding Zomergem- Zeebrugge
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2018
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87560381
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130005
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ELIA - SECURITY OF SUPPLY
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134295913
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130005
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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17/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELIA - SECURITY OF SUPPLY
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23/10/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ELIA - SECURITY OF SUPPLY - Project-MER 380 kV Hoogspanningsverbinding Zomergem- Zeebrugge
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Aktuelles und Storys

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17/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELIA - SECURITY OF SUPPLY
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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