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VODAFONE MOBILE UK

Unterzeichnung(en)

Betrag
411.667.842,85 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 411.667.842,85 €
Telekommunikation : 411.667.842,85 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2013 : 411.667.842,85 €
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07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VODAFONE MOBILE UK

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2013
20120687
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VODAFONE MOBILE UK
VODAFONE UK LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 408 million (GBP 350 million)
EUR 968 million (GBP 830 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation and strengthening of Vodafone's 3G/HSPA (High Speed Packet Access) network and introduction of its 4G/LTE (Long-Term Evolution) mobile network in the UK.

The project concerns the expansion of 3G technology based mobile broadband telecommunications network and its upgrading to HSPA+ (High Speed Packet Access) together with the roll-out of a new 4G LTE (Long Term Evolution) network throughout the country in the UK. The project, to be implemented from April 2013 until March 2015, is planned to provide a combined 3G<E coverage and to roll-out the 3G technology in the 900Mhz spectrum. The project also includes the related investments in the transmission and core components of the network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in telecommunication projects (including investments in base stations, transmission systems and OSS) do not fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU. Mobile telecommunications systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and EMF radiation. These impacts can be mitigated by appropriate construction and operation measures.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector not having the status of a contracting authority, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VODAFONE MOBILE UK

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VODAFONE MOBILE UK
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48646097
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120687
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
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07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VODAFONE MOBILE UK
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Datenblätter
VODAFONE MOBILE UK

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen