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S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK)

Unterzeichnung(en)

Betrag
161.673.799,36 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 161.673.799,36 €
Verkehr : 161.673.799,36 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2013 : 161.673.799,36 €
Andere Links
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13/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK)
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juli 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2013
20120673
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK)
MINISTRY OF TRANSPORT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 680 million (EUR 163 million)
PLN 1706 million (EUR 408 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of 5 sections of the S8 expressway from Warsaw to Bialystok

The project is located in a Convergence region and is therefore eligible under Article 309(a). The project road is included in the current TEN-T and is proposed for inclusion in the TEN-T comprehensive (i.e. non-core) road network as part of the on-going Revision Guidelines to be approved by the Council and Parliament. The project is therefore also eligible under Article 309 (c) of the EC treaty. The project is expected to benefit from grant finance under the Operational Program Infrastructure and Environment in the next financing perspective. The consistency of the project with the policy for lending to the transport sector (Decision CA/452/11) depends on its economic profitability and will be confirmed during appraisal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex 1 of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU and is the subject to a full EIA procedure. The provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) apply. None of the sections appear to cross the Natura 2000 areas but are close to the following protected zones Bagienna Dolina Narwi (PLB 200001) and Bagno Wizna (PLB 200005). During appraisal the impact of the project on the environment will be determined.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
13/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK)
20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK) - Extension of National Road No. 8
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK)
Datum der Veröffentlichung
13 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49039284
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120673
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK) - Extension of National Road No. 8
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222546
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120673
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK)
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122611826
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120673
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK) - Extension of National Road No. 8
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Übersicht
S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK)
Datenblätter
S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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