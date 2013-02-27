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HALKBANK INNOVATIVE ENTERPRISES

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/09/2013 : 100.000.000 €
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Türkei: EIB-Gruppe und Halkbank unterstützen innovative Unternehmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Februar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/09/2013
20120659
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HALKBANK INNOVATIVE SMES FACILITY
TURKIYE HALK BANKASI AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed joint EIB/EIF facility would be a loan dedicated to the financing of innovative SMEs in several sectors accross Turkey, enhanced by an EIF guarantee on the eligible SME portfolio providing credit risk coverage with the support of the EU Commission.

Focusing on increasing economic efficiency and transformation as well as job creation in Turkey in line with EU objectives, the loan will favour the development of innovative SMEs and small Mid-Caps, and support capacity building, economic efficiency and competitiveness.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The intermediary will be required to ensure that the final beneficiaries undertake to implement and operate the relevant investments in conformity with national and applicable EU environmental law including the relevant international environmental agreements.

The intermediary will be required to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with the EIB Guide to Procurement and national procurement legislation.

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Türkei: EIB-Gruppe und Halkbank unterstützen innovative Unternehmen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen