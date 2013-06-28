Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

NAHVERKEHR GRAZ

Unterzeichnung(en)

Betrag
95.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 95.000.000 €
Verkehr : 95.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/12/2013 : 95.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAHVERKEHR GRAZ
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NAHVERKEHR GRAZ
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Neue Straßenbahnen und Busse für Graz: EIB finanziert Ausbau des Nahverkehrs mit 95 Mio. Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/12/2013
20120657
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NAHVERKEHR GRAZ
STADT GRAZ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrade and extension of tram infrastructure, rolling stock and buses.

The selected investments will improve the quality and service level of the sustainable transport modes, in particular buses and tram.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Austria, as an Member State, is obliged to follow the relevant EU rules in relation to the environmental impact of projects (namely Strategic Environmental Assessment, Environmental Impact Assessment and Habitat/Natura 2000 Directives). The Bank’s appraisal will primarily focus on the promoter’s environmental management capacity and on the verification of the correct application of these Directives, including undertaking of SEA/EIAs and an assessment of the requirements of the Habitat and Bird Directive where appropriate. The project’s relevant key documents will be published in line with the Bank’s procedures.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC, 2004/17/EC or Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAHVERKEHR GRAZ
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NAHVERKEHR GRAZ
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Neue Straßenbahnen und Busse für Graz: EIB finanziert Ausbau des Nahverkehrs mit 95 Mio. Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAHVERKEHR GRAZ
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49171061
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120657
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NAHVERKEHR GRAZ
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
144502210
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120657
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAHVERKEHR GRAZ
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NAHVERKEHR GRAZ
Andere Links
Übersicht
NAHVERKEHR GRAZ
Datenblätter
NAHVERKEHR GRAZ
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Neue Straßenbahnen und Busse für Graz: EIB finanziert Ausbau des Nahverkehrs mit 95 Mio. Euro

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Neue Straßenbahnen und Busse für Graz: EIB finanziert Ausbau des Nahverkehrs mit 95 Mio. Euro
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAHVERKEHR GRAZ
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NAHVERKEHR GRAZ

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen