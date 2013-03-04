Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

LINEA GROUP HOLDING POTENZIAMENTO RETI

Unterzeichnung(en)

Betrag
95.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 95.000.000 €
Energie : 95.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/10/2013 : 30.000.000 €
29/10/2013 : 65.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LINEA GROUP HOLDING POTENZIAMENTO RETI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 März 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/10/2013
20120654
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LINEA GROUP HOLDING POTENZIAMENTO RETI
LINEA GROUP HOLDING SRL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 206 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrading and development of the gas, electricity distribution and district heating networks in selected provinces of the Lombardy and Emilia Romagna regions.

The upgrading and the expansion of the networks are necessary to maintain a safe and reliable service to existing consumers, meet peak demands and to provide for growth in demand. The project will also potentially contribute to increase energy efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current information suggests that the project components will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EC), requiring the competent authority to determine the need for an EIA in line with the Directive. This will be further assessed during appraisal. On the basis of a preliminary assessment, the environmental impacts of the project are expected to be limited.

The promoter is required to tender works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by Directive 2004/17/EC, including publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Weitere Unterlagen
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LINEA GROUP HOLDING POTENZIAMENTO RETI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LINEA GROUP HOLDING POTENZIAMENTO RETI
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47592936
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120654
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LINEA GROUP HOLDING POTENZIAMENTO RETI
Andere Links
Übersicht
LINEA GROUP HOLDING POTENZIAMENTO RETI
Datenblätter
LINEA GROUP HOLDING POTENZIAMENTO RETI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen