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JAZZTEL FIBRE NETWORK ROLLOUT

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 150.000.000 €
Telekommunikation : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/04/2014 : 150.000.000 €
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24/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JAZZTEL FIBRE NETWORK ROLLOUT
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 150 Millionen Euro für den Aufbau des Glasfasernetzes von Jazztel

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juli 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/04/2014
20120650
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
JAZZTEL FIBRE NETWORK ROLLOUT
JAZZTEL PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 590 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the roll-out of a telecommunication access infrastructure based on optical fibres to individual households (Fibre-To-The-Home / FTTH).

The project includes the roll-out of the fibre network, including the related investments in the backbone network and IT systems.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) do not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC. The related works have typically limited residual environmental effects as they are carried out in urban areas as well as alongside roads.

Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EC and Birds 79/409/EC).

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
24/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JAZZTEL FIBRE NETWORK ROLLOUT
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Spanien: EIB-Darlehen von 150 Millionen Euro für den Aufbau des Glasfasernetzes von Jazztel

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JAZZTEL FIBRE NETWORK ROLLOUT
Datum der Veröffentlichung
24 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49873925
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120650
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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JAZZTEL FIBRE NETWORK ROLLOUT
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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