LONDON OVERGROUND CAPACITY IMPROVEMENT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
Addition of up to 65 cars to the existing rolling stock fleet to provide for 5-car unit train services on the London Overground lines as well as infrastructure improvements on the network for capacity enhancements.
The project will increase the efficiency and quality of public transport services in Greater London. By facilitating the improvement of the level of service, principally by reducing the level of peak hour crowding, the project is expected to contribute to encouraging modal shift away from road transport promoting time, vehicle operating cost and safety benefits.
Manufacturing of rail rolling stock doesn’t fall under the EIA directive 2011/92/EU. Some of the schemes will be related to improved public transport infrastructures and therefore might fall under Annex II, according to which authorities decide on a case-by-case basis whether EIA has to be carried out or not. Full details on EIA and Natura 2000 issues will be checked at appraisal stage. The project contributes to reducing reliance on private cars and negative impact of transport on the environment, thus contributing to climate change objectives.
The promoter is a public entity subject to EU public procurement regulations. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and 2004/18/EC) with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. All the details will be checked at appraisal stage.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.