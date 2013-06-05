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HUB PORTUALE DI RAVENNA

Unterzeichnung(en)

Betrag
144.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 144.000.000 €
Verkehr : 144.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/07/2021 : 24.000.000 €
13/07/2021 : 25.000.000 €
20/12/2013 : 30.000.000 €
1/04/2019 : 65.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUB PORTUALE DI RAVENNA
Related public register
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - HUB PORTUALE DI RAVENNA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2013
20120636
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HUB PORTUALE DI RAVENNA
AUTORITA PORTUALE DI RAVENNA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 144 million
EUR 277 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an investment programme in the port of Ravenna, including capital dredging, rehabilitation and upgrade of existing quay walls and the construction of a new container terminal quay, in order to accommodate larger vessels in the port and increase the port's capacity, efficiency and productivity.

The project will support maritime freight transport as an alternative to other modes and will thus contribute to transport sustainability. The project will result in a more efficient use of resources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The compliance of the project with the Strategic Environmental Assessment Directive, Environmental Impact Assessment Directive, including the status of environmental studies and public consultation, mitigation/compensation measures, environmental monitoring plans and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.

The promoter is a contracting authority within the meaning of EU Directive 2004/17/EC. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been / shall be tendered in line with the rules and principles of the EU Treaty, as well as the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC, Directive 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUB PORTUALE DI RAVENNA
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - HUB PORTUALE DI RAVENNA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUB PORTUALE DI RAVENNA
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49124793
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120636
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - HUB PORTUALE DI RAVENNA
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221647
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120636
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUB PORTUALE DI RAVENNA
Related public register
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - HUB PORTUALE DI RAVENNA
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Übersicht
HUB PORTUALE DI RAVENNA
Datenblätter
HUB PORTUALE DI RAVENNA

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen