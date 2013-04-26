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EMSCHER RENATURIERUNG

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 450.000.000 €
Wasser, Abwasser : 450.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/10/2013 : 450.000.000 €
Andere Links
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EMSCHER RENATURIERUNG
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EMSCHER RENATURIERUNG
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: 450 Mio. Euro für den Emscher-Umbau

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 April 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/10/2013
20120632
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EMSCHER RENATURIERUNG
Emscher Genossenschaft
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 450 million
EUR 1169 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the restructuring of a regional wastewater system servicing a population of 2.3m inhabitants in the Northern part of the Ruhr territory in North-Rhine Westphalia (Germany).

The project includes the construction of a new below surface main sewage collector (the “Neuer Emscher Kanal”) to replace the open channel system dating back from the beginning of the 20th century.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will help the promoter to reverse the degradation of the natural habitat and turn the Emscher River back into a rich ecosystem with substantial social benefits. Compliance with relevant environmental legislation will be assessed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EMSCHER RENATURIERUNG
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EMSCHER RENATURIERUNG
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: 450 Mio. Euro für den Emscher-Umbau

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EMSCHER RENATURIERUNG
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48087518
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120632
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EMSCHER RENATURIERUNG
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87634276
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120632
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EMSCHER RENATURIERUNG
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EMSCHER RENATURIERUNG
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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