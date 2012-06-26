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KUOPIO UNIVERSITY HOSPITAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 100.000.000 €
Gesundheit : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/11/2013 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
05/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KUOPIO UNIVERSITY HOSPITAL
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - KUOPIO UNIVERSITY HOSPITAL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Februar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/11/2013
20120626
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KUOPIO UNIVERSITY HOSPITAL
POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMAE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Expansion and renovation of the Puijo Hospital and related modernisation works and health care investments during 2012-2017 at Kuopio University Hospital in Finland.

The project is expected to bring social benefits and contribute to social cohesion. As a health sector investment, the programme responds to the Bank's environmental policy objective under sustainable communities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
05/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KUOPIO UNIVERSITY HOSPITAL
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - KUOPIO UNIVERSITY HOSPITAL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KUOPIO UNIVERSITY HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
5 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47791910
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120626
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - KUOPIO UNIVERSITY HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88815243
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120626
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KUOPIO UNIVERSITY HOSPITAL
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - KUOPIO UNIVERSITY HOSPITAL
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Datenblätter
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen