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DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 450.000.000 €
Telekommunikation : 450.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/07/2013 : 450.000.000 €
Andere Links
Related public register
26/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/07/2013
20120623
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND
DEUTSCHE TELEKOM AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 450 million
EUR 1310 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Project in support of the upgrade of Deutsche Telekom's broadband infrastructure.

The project concerns the roll-out of an expanded very high speed broadband access network (up to 100 Mbit/s) in Germany based on increased fibre coverage combined with a more advanced copper access technology.
By 2014, it will increase the availability of very high speed broadband services for about six million households, representing a household coverage increase in Germany of around 15%.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) do not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC. The related works have typically limited residual environmental effects as they are carried out in urban areas and alongside roads.
Nevertheless the environmental details and if needed, the CO2 footprint as well as the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives) will be assessed during the appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Weitere Unterlagen
26/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND
Datum der Veröffentlichung
26 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48082151
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120623
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57985010
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120623
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
26/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND
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Übersicht
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Datenblätter
DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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