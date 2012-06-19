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UNIVERSITAET HAMBURG

Unterzeichnung(en)

Betrag
180.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 180.000.000 €
Bildung : 180.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/11/2018 : 85.000.000 €
22/12/2014 : 95.000.000 €
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14/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITAET HAMBURG

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 November 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2014
20120619
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNIVERSITAET HAMBURG
FREIE UND HANSESTADT HAMBURG
GMH GEBAEUDEMANAGEMENT HAMBURG GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 140 million
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Extension and refurbishment of the university campus in Hamburg to merge several academic institutes into a common facility to boost research on climate change.

The actual project is the first phase of the complete restructuring of the campus and will be delivered in three subprojects:
•The new construction of an Institute for Climate and Geological Science to provide space for a Cluster of Excellence “Integrated Climate System Analysis and Prediction (CliSAP).
•The new construction of an interdisciplinary building providing space for lecture halls, the library with workplaces for students, a canteen and cafeteria, and support services such as the IT Department, etc.
•The rehabilitation of the existing building for Geological Sciences to provide space for the Institute of Arithmetic and a high performance Computing and Data Centre.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

University buildings are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the related decision of the competent authority.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
14/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITAET HAMBURG

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITAET HAMBURG
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46909745
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120619
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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14/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITAET HAMBURG
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen