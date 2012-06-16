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HALDOR TOPSOE RDI RSFF

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.078.094,62 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 75.078.094,62 €
Industrie : 75.078.094,62 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2013 : 75.078.094,62 €
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Related public register
07/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HALDOR TOPSOE RDI RSFF
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - HALDOR TOPSOE RDI RSFF
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB fördert FEI-Vorhaben im Bereich Katalysatortechnologien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juli 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2013
20120616
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HALDOR TOPSOE RDI RSFF
HALDOR TOPSOE A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 182 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

RDI investments in catalysts and the related design and engineering of process plants for the fertiliser industry, the chemical and petrochemical industries, and the energy sector (refineries and power plants).

The project targets the development of new products (catalysts) and new or improved process technologies for: (i) refinery and (ii) chemicals including different activities (gas conditioning, ammonia, hydrogen, methanol, gas to Liquids, etc.); (iii) environmental applications targeting the reduction of pollutant emissions from industrial plants and automotive fleet; and (iv) new business opportunities including the fields of battery materials and conversion from biomass to chemicals.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorized for the same purpose and would therefore not require an EIA under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter’s procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project due diligence.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
07/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HALDOR TOPSOE RDI RSFF
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - HALDOR TOPSOE RDI RSFF
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB fördert FEI-Vorhaben im Bereich Katalysatortechnologien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HALDOR TOPSOE RDI RSFF
Datum der Veröffentlichung
7 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48705868
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120616
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HALDOR TOPSOE RDI RSFF
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80036911
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120616
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
07/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HALDOR TOPSOE RDI RSFF
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - HALDOR TOPSOE RDI RSFF
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Übersicht
HALDOR TOPSOE RDI RSFF
Datenblätter
HALDOR TOPSOE RDI RSFF
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB fördert FEI-Vorhaben im Bereich Katalysatortechnologien

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen