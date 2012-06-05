ALFA LAVAL FLUID DYNAMICS RDI II

Übersicht
RDI investments in separation, heat transfer and fluid technologies for 2013-2016
The project concerns the promoter’s investments for the research, technological innovation and product development related to improving the efficiency and functional performance of their product range in the areas of (i) Heat transfer (casketed, brazed and welded heat exchangers for heating, cooling, heat recovery, evaporation, condensation, ventilation, and refrigeration applications), (ii) Separation (high speed separators and decanter centrifuges for the separation of liquids and solid particles from liquids and also separation of particles from gases), and (iii) Fluid handling (pumps, tank equipment, valves and automation for hygienic fluid handling used in the production of beverages, dairy products, foodstuffs, pharmaceuticals and personal care products.). The promoter will mainly carry out the work in its technical centres in Sweden (Lund and Tumba), Denmark (Copenhagen and Kolding) and to a lesser extent in France, Italy, and Finland.
The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an EIA under the Directive 2011/92/EU. However, the Bank’s services will review during the project appraisal whether the investment also concerns capital expenditures related to the construction facilities that could require any environmental authorisations, as well as any other environmental details.
The results of this R&D project are expected to contribute to energy efficiency improvements in the industrial operations that the products are used.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.