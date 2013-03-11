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FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 300.000.000 €
Telekommunikation : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/08/2013 : 300.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 März 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/08/2013
20120594
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND
FASTWEB SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 831 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Roll-out of the capacity expansion of the promoter's high speed broadband network and of a new very-high-bit-rate digital subscriber line (VDSL2) based network throughout Italy. The project is planned to be implemented from beginning 2013 until the end of 2015.

The project will assist in providing ultra-high speed fixed broadband services, as an alternative to and in competition with the incumbent fixed line operator and other existing broadband platforms, both fixed and mobile in Italy. Accordingly, the project is in line with the Europe 2020 Strategy to foster smart growth and develop an economy based on knowledge and innovation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunication projects (mainly civil works for fibre roll-out) do not fall under the EIA Directive 2011/92/EC. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work construction, which can be mitigated by appropriate measures. Full environmental details will be assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, not having a status of a contracting authority and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
06/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND
Datum der Veröffentlichung
6 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48239908
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120594
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79560289
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120594
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND
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Übersicht
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Datenblätter
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen