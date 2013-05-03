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ORANGE POLAND 4G NETWORK ROLLOUT

Unterzeichnung(en)

Betrag
190.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 190.000.000 €
Telekommunikation : 190.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/05/2015 : 190.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORANGE POLAND 4G NETWORK ROLLOUT
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ORANGE POLAND 4G NETWORK ROLLOUT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/05/2015
20120593
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POLAND 4G NETWORK ROLLOUT
PRIVATE COMPANY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 190 million
EUR 380 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter’s investments in Poland to increase the availability and quality of high speed mobile broadband services based on 3G/UMTS and 4G/LTE technology.

The network upgrade and expansion will enable the provision of high speed mobile broadband services to a wider extent in Poland. Accordingly, the project is in line with the Europe 2020 Strategy to foster smart growth and develop an economy based on knowledge and innovation. The project contributes to the “Digital Agenda for Europe” flagship initiative through the further development and expansion of the mobile telecommunications infrastructure, a key platform for the provision of advanced mobile and broadband services, and to reaching the target of broadband coverage at 30 Mbit/s or more for 100% of EU citizens by 2020. The project will also take place in convergence areas and is thus eligible under article 309 point c) Knowledge Economy (Innovation) and point a) Convergence (for the components located in those areas).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2011/92/EC, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. Such mobile telecommunication networks have limited residual environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and the Electro Magnetic Field (EMF) radiation. There is no particular negative residual environmental impact expected. The Bank will assess further details during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement. Further details will be assessed during the project appraisal.

Weitere Unterlagen
02/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORANGE POLAND 4G NETWORK ROLLOUT
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ORANGE POLAND 4G NETWORK ROLLOUT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORANGE POLAND 4G NETWORK ROLLOUT
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49133474
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120593
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ORANGE POLAND 4G NETWORK ROLLOUT
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70549779
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120593
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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02/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORANGE POLAND 4G NETWORK ROLLOUT
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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ORANGE POLAND 4G NETWORK ROLLOUT
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Übersicht
POLAND 4G NETWORK ROLLOUT
Datenblätter
ORANGE POLAND 4G NETWORK ROLLOUT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen