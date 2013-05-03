ORANGE POLAND 4G NETWORK ROLLOUT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the promoter’s investments in Poland to increase the availability and quality of high speed mobile broadband services based on 3G/UMTS and 4G/LTE technology.
The network upgrade and expansion will enable the provision of high speed mobile broadband services to a wider extent in Poland. Accordingly, the project is in line with the Europe 2020 Strategy to foster smart growth and develop an economy based on knowledge and innovation. The project contributes to the “Digital Agenda for Europe” flagship initiative through the further development and expansion of the mobile telecommunications infrastructure, a key platform for the provision of advanced mobile and broadband services, and to reaching the target of broadband coverage at 30 Mbit/s or more for 100% of EU citizens by 2020. The project will also take place in convergence areas and is thus eligible under article 309 point c) Knowledge Economy (Innovation) and point a) Convergence (for the components located in those areas).
The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2011/92/EC, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. Such mobile telecommunication networks have limited residual environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and the Electro Magnetic Field (EMF) radiation. There is no particular negative residual environmental impact expected. The Bank will assess further details during the appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement. Further details will be assessed during the project appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.