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AMADEUS RDI - INNOVATIVE GDS SOLUTIONS

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 150.000.000 €
Dienstleistungen : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/04/2013 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMADEUS RDI - INNOVATIVE GDS SOLUTIONS
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - AMADEUS RDI - INNOVATIVE GDS SOLUTIONS
Zugehörige Pressemitteilungen
Amadeus: Zweites Darlehen der EIB für weitere Innovationen in der Tourismusbranche

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Januar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/04/2013
20120547
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AMADEUS RDI II
AMADEUS IT GROUP SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 320 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter’s research, development and innovation (RDI) activities for the development of new applications and solutions for the Global Distribution Systems business unit .

The applications under development are essential for the aggregation of flight schedules to allow for the pricing, booking and fulfilment of tickets through travel agencies and various other online sales channels. The related RDI is carried out in Europe during 2013 to 2015, primarily in France.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments will concern RDI activities most likely within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC. Nevertheless the environmental details including environmental objectives of the R&D programme and if needed, the CO2 footprint as well as the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives) will be assessed during the appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMADEUS RDI - INNOVATIVE GDS SOLUTIONS
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - AMADEUS RDI - INNOVATIVE GDS SOLUTIONS
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Amadeus: Zweites Darlehen der EIB für weitere Innovationen in der Tourismusbranche

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMADEUS RDI - INNOVATIVE GDS SOLUTIONS
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47467696
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120547
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AMADEUS RDI - INNOVATIVE GDS SOLUTIONS
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70548395
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120547
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMADEUS RDI - INNOVATIVE GDS SOLUTIONS
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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - AMADEUS RDI - INNOVATIVE GDS SOLUTIONS
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Übersicht
AMADEUS RDI II
Datenblätter
AMADEUS RDI - INNOVATIVE GDS SOLUTIONS
Zugehörige Pressemitteilungen
Amadeus: Zweites Darlehen der EIB für weitere Innovationen in der Tourismusbranche

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Amadeus: Zweites Darlehen der EIB für weitere Innovationen in der Tourismusbranche
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen