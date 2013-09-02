Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

AFFORESTATION AND EROSION CONTROL II

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 150.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/12/2013 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORESTATION AND EROSION CONTROL II
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - AFFORESTATION AND EROSION CONTROL II
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB unterstützt Klimaschutzmaßnahmen mit weiteren 150 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/12/2013
20120532
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFFORESTATION AND EROSION CONTROL II
MINISTRY OF FORESTRY AND WATER WORKS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Supporting forest rehabilitation, afforestation, erosion control and forest fire-fighting activities in Turkey through the Ministry of Forestry and Water Affairs.

The operation aims at providing specific support to the Strategic Plan of the Ministry of Forestry and Water Affairs, supporting the afforestation, forest rehabilitation, erosion control and forest fire-fighting activities of Turkey's General Directorate of Forestry for the period 2014-2016.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Afforestation projects are included in Annex II of the EIA Directive, but rarely do competent authorities require a full EIA in the case of afforestation/reforestation of existing forestry land. The project will focus on afforestation, erosion control and soil rehabilitation works. It is likely to deliver multiple environmental benefits particularly climate change mitigation and adaptation and improved natural resource management, contributing to both EU and Turkish environmental policy objectives. Technical features of the project and relevant EIA procedures will be analysed during appraisal.

Tendering and subcontracting procedures for site preparation, planting, maintenance and other works will be examined during the appraisal process. These are subject to Turkey’s public procurement legislation ("PPL"), which is modelled on the EC Public Procurement Directives and is in line with these directives in several key aspects. Turkey’s public procurement system has significantly improved since the adoption of the PPL in 2002 and is currently seen as of a high standard.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORESTATION AND EROSION CONTROL II
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - AFFORESTATION AND EROSION CONTROL II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB unterstützt Klimaschutzmaßnahmen mit weiteren 150 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORESTATION AND EROSION CONTROL II
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49067645
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120532
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AFFORESTATION AND EROSION CONTROL II
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75544967
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120532
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORESTATION AND EROSION CONTROL II
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - AFFORESTATION AND EROSION CONTROL II
Andere Links
Übersicht
AFFORESTATION AND EROSION CONTROL II
Datenblätter
AFFORESTATION AND EROSION CONTROL II
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB unterstützt Klimaschutzmaßnahmen mit weiteren 150 Mio EUR

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB unterstützt Klimaschutzmaßnahmen mit weiteren 150 Mio EUR
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORESTATION AND EROSION CONTROL II
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - AFFORESTATION AND EROSION CONTROL II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen