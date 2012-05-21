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GRDF - GAS SMART METERS

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/10/2014 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRDF - GAS SMART METERS
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GRDF - GAS SMART METERS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Juli 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/10/2014
20120521
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GRDF - GAS SMART METERS
GRDF
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 464 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Installing smart gas meters for the GrDF distribution network in France

Competitive and secure energy, energy savings beneficial to 11 million consumers connected to the GrDF network

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

For this project, it is unlikely that any environmental impact assessments will be required. The main potential impact on the environment is likely from the disposal of the old meters being substituted by this project.
The project will reduce the physical reading and maintenance requirements, thus reducing the Promoter’s car fleet emissions and allowing general efficiency gains for the gas system in France.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Kommentar(e)

The total project cost period is 2014-2018

Weitere Unterlagen
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRDF - GAS SMART METERS
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GRDF - GAS SMART METERS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRDF - GAS SMART METERS
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48143813
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120521
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GRDF - GAS SMART METERS
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131637813
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120521
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRDF - GAS SMART METERS
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GRDF - GAS SMART METERS
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GRDF - GAS SMART METERS
Datenblätter
GRDF - GAS SMART METERS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen