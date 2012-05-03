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SCA HYGIENE AND FOREST PRODUCTS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
211.421.322,78 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 211.421.322,78 €
Industrie : 211.421.322,78 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2013 : 211.421.322,78 €
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12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCA HYGIENE AND FOREST PRODUCTS RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Februar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2013
20120503
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SCA HYGIENE AND FOREST PRODUCTS RDI
SVENSKA CELLULOSA AB SCA (PUBL)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
SEK 1850 million (EUR 219 million)
SEK 3713 million (EUR 439 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns SCA’s investments in research, development and innovation related to personal care, tissue and forestry products over the period of 2013-2016.

These investments focus on three main areas: i) supporting the development and innovation of new products and services, notably in the hygiene and tissue product segments, targeting at consumer well-being; ii) developing environmentally friendlier and more energy efficient solutions and processes; and iii) improving efficiency and reducing cost of various manufacturing processes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in Research and Development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an EIA under Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. At appraisal, it will be determined if any of the work to be carried out would require a change to existing environmental permits.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCA HYGIENE AND FOREST PRODUCTS RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCA HYGIENE AND FOREST PRODUCTS RDI
Datum der Veröffentlichung
12 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47363673
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120503
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
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12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCA HYGIENE AND FOREST PRODUCTS RDI
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SCA HYGIENE AND FOREST PRODUCTS RDI
Datenblätter
SCA HYGIENE AND FOREST PRODUCTS RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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