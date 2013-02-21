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BANQUE DE TAHITI GLOBAL LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
8.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Französisch-Polynesien : 8.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 8.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/03/2013 : 8.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Februar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/03/2013
20120496
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BANQUE DE TAHITI GLOBAL LOAN
Banque de Tahiti
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 8 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global loan for long-term financing of investment projects being implemented by (i) private sector SMEs and Mid-Caps operating in productive sectors and (ii) commercially run public sector companies in French Polynesia.

Improving access to term finance under favourable conditions, the operation will support French Polynesia's strategy for enhancing economic growth and employment through the financing of small and medium scale productive investments in eligible sectors. Projects will be carried out by the final beneficiaries in line with the conditions for the implementation of the EIB Global Loans.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The financial intermediary (Banque de Tahiti) shall ensure that the final beneficiaries undertake to implement and operate the relevant investments in conformity with national environment law and the applicable principles of EU law.

The financial intermediary will be required to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the investments that the Bank finances are in accordance with the EIB Guide to Procurement and national procurement legislation.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen