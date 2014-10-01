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UKRAINE HIGHER EDUCATION

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
130.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 130.000.000 €
Bildung : 9.750.000 €
Industrie : 120.250.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2018 : 750.000 €
19/12/2016 : 4.350.000 €
19/12/2016 : 4.650.000 €
17/12/2018 : 9.250.000 €
19/12/2016 : 53.650.000 €
19/12/2016 : 57.350.000 €
(*) Einschließlich 9.250.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch EASTERN EUROPE ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT PARTNERSHIP ,a 750.000 € Investment Grants vergeben durch EASTERN EUROPE ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT PARTNERSHIP
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2016
20120493
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UKRAINE HIGHER EDUCATION
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 130 million
EUR 160 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction and refurbishment of teaching, research and supporting facilities of seven universities in Ukraine: Chernihiv State Technological University, Kharkiv Polytechnical Institute, Kiev Dragomanov National Pedagogical University, Lviv Polytechnic National University, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Sumy State University and Vinnitsa National Technical University. The investments will include the renovation and modernisation of research laboratories, acquisition and installation of research equipment, and the rehabilitation of university facilities, with particular focus on energy-efficiency measures.

The project has a strong emphasis on energy efficiency and energy savings elements. The objective is to reduce the operating costs of the universities, while improving the quality of teaching, learning space and academic research facilities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

About half of the investment is dedicated to energy-efficiency improvement. A total of 147 buildings with a floor surface of 820,000 m² are included in the project and will allow for savings of some 78 GWh/a of final energy, which would correspond to GHG reduction of 18 ktCO2/a.

Project procurement must meet the requirements of the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRAINE HIGHER EDUCATION
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55874912
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120493
Sektor(en)
Bildung
Industrie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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