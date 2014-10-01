UKRAINE HIGHER EDUCATION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the construction and refurbishment of teaching, research and supporting facilities of seven universities in Ukraine: Chernihiv State Technological University, Kharkiv Polytechnical Institute, Kiev Dragomanov National Pedagogical University, Lviv Polytechnic National University, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Sumy State University and Vinnitsa National Technical University. The investments will include the renovation and modernisation of research laboratories, acquisition and installation of research equipment, and the rehabilitation of university facilities, with particular focus on energy-efficiency measures.
The project has a strong emphasis on energy efficiency and energy savings elements. The objective is to reduce the operating costs of the universities, while improving the quality of teaching, learning space and academic research facilities.
About half of the investment is dedicated to energy-efficiency improvement. A total of 147 buildings with a floor surface of 820,000 m² are included in the project and will allow for savings of some 78 GWh/a of final energy, which would correspond to GHG reduction of 18 ktCO2/a.
Project procurement must meet the requirements of the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.