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MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 70.000.000 €
Industrie : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/06/2014 : 70.000.000 €
Andere Links
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03/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS
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20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS - Allegato 1 - Indice generale degli elaborati presentati
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17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 April 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/06/2014
20120484
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GREEN CHEMICALS SITE DEVELOPMENT
Private company operating in bio-based chemical sector
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 459 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's investment for the development of a "green chemical" site for the production of biodegradable monomers and biodegradable lubricant oils in a first stage as well as bio-polymers in a second stage. The site will be located within an existing petrochemical site in Sardinia, Italy.

The investments will be implemented in Sardinia, a Convergence Region (Phasing-in Region 2007-2013). The project has the objective to substantially transform an existing petrochemical site into a production and R&D centre in the field of "green chemistry". The project implementation is therefore expected to bring about positive social and economic benefits in Sardinia, notably enabling the requalification and preservation of an existing industrial site, the preservation and increase of direct and indirect employment in the region during the project implementation and operation, the contribution to local economic growth and the development of new enterprises supplying the site as well as of the local agricultural sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in integrated chemical installations for the production of basic organic chemicals. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore required under the Directive 2011/92/EU. Any possible environmental issue will be verified during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
03/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS
20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS - Allegato 1 - Indice generale degli elaborati presentati
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS
Datum der Veröffentlichung
3 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47804088
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120484
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS - Allegato 1 - Indice generale degli elaborati presentati
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218467
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120484
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS - Inserimento visivo nel contesto territoriale dell'intervento
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219972
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120484
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222448
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120484
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123766497
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120484
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Related public register
03/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS
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20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS - Allegato 1 - Indice generale degli elaborati presentati
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Übersicht
GREEN CHEMICALS SITE DEVELOPMENT
Datenblätter
MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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