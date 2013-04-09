NIGERIA SECOND TIER LOAN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
A global loan to be offered to a group of second tier Nigerian banks, selected after due diligence. It is proposed that the loan be offered to four banks, each receiving a loan of EUR 25m which will have terms that permit it to qualify as capital support according to the Central Bank of Nigeria's guidelines. In addition, EUR 100m will be available to the banks on a first-come, first-served basis (to promote competition and uptake) to finance projects undertaken by private enterprises.
Following a recent (signficant) consolidation, the banks that remain in the Nigerian financial sector are strong and generally well placed to benefit from EIB funds. Past EIB lending has focused on the first tier banks; this project would seek to support the second tier banks in order to assist their diverse client base and promote competition in the sector. The capital support element of the operation will provide funds for expansion of the banks' activities (branches, IT infrastructure etc.).
Financing of small/medium projects carried out by private enterprises. Improving access to term finance at favourable conditions.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.