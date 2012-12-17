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SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 120.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/03/2014 : 120.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT
Related public register
15/12/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowakei: EIB unterstützt slowakische Forstwirtschaft mit 120 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Dezember 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/03/2014
20120478
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 2177 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of selected measures of the Slovakian Rural Development Programme

The EIB project will support afforestation, improved forest management and protection, and small-scale rural and agricultural infrastructure. Specific, long-term orientated Rural Development Programme measures will be included. Investments will take place all over the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation will actively seek to promote sustainable afforestation and rural environmental management both in selection and implementation of subprojects. Certain activities may require an EIA subject to the judgment of the competent authority, in accordance with Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU). Where an action may affect a Natura 2000 site (designated according to the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank requires the promoter to follow the directives’ procedures as transposed into national law.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall been be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC and Dir 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT
15/12/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowakei: EIB unterstützt slowakische Forstwirtschaft mit 120 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46926810
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120478
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71590389
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120478
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT
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15/12/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT
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Übersicht
SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT
Datenblätter
SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowakei: EIB unterstützt slowakische Forstwirtschaft mit 120 Millionen Euro

Aktuelles und Storys

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Slowakei: EIB unterstützt slowakische Forstwirtschaft mit 120 Millionen Euro
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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