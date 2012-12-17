SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Co-financing of selected measures of the Slovakian Rural Development Programme
The EIB project will support afforestation, improved forest management and protection, and small-scale rural and agricultural infrastructure. Specific, long-term orientated Rural Development Programme measures will be included. Investments will take place all over the country.
The operation will actively seek to promote sustainable afforestation and rural environmental management both in selection and implementation of subprojects. Certain activities may require an EIA subject to the judgment of the competent authority, in accordance with Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU). Where an action may affect a Natura 2000 site (designated according to the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank requires the promoter to follow the directives’ procedures as transposed into national law.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall been be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC and Dir 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.