Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 500.000.000 €
Industrie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/11/2013 : 500.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 März 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/11/2013
20120464
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI
DAIMLER AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 1000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will focus on Daimler's passenger car division Mercedes Benz, and aims at the further reduction of its fleet average GHG emissions, adding up alternative drive train technologies such as fuel cell and electric vehicles and plug in hybrids.

The project proposed for financing aims at driving the reduction of CO2 emissions from the promoter’s fleet of new vehicles to the average level of 95 CO2g/km through 2020.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Any possible environmental issue will however be verified during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47778623
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120464
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79580203
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120464
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI
Andere Links
Übersicht
DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI
Datenblätter
DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen