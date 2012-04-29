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MEDITERRANIA CAPITAL II (SICAV) PLC

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2013 : 10.000.000 €
20/12/2012 : 10.000.000 €
Andere Links

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 November 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2012
20120429
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FUND FOR THE MEDITERRANEAN REGION II
Mediterrània Capital Partners a Management Company incorporated in Malta.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 120 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Participation in a close-ended multi-sector private equity fund investing growth capital in multi-sector SMEs established in the Maghreb region.

The Fund's goal is to generate returns by investing in and adding value to multi-sector SMEs, based in Morocco, Algeria and Tunisia, that are seeking capital to expand their operations, enter new markets and/or finance a significant acquisition and that have the potential to become regional champions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Fund Manager is committed to comply with the Bank's Environmental and Social standards.

n.a.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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