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AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Südafrika : 150.000.000 €
Stadtentwicklung : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/10/2013 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Januar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/10/2013
20120410
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II
Development Bank of Southern Africa
National Housing Finance Corporation
Nedbank
Standard Bank
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 464 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to be made available to several financial intermediaries for the funding of affordable and social housing projects and associated urban infrastructure, including social amenities, throughout South Africa.

The selected schemes of affordable and social housing to be funded will be part of local integrated and inclusive sustainable urban development plans and housing policies satisfying the EIB's eligibility criteria for the sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation will be required to meet the environmental and social requirements of the Bank based on EU policy.

The Bank will require the intermediaries to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46704160
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120410
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95809139
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120410
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II
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Übersicht
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Datenblätter
AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen