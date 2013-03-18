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ROAD F-21 UYUNI - TUPIZA

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.029.396,63 €
Länder
Sektor(en)
Bolivien : 50.029.396,63 €
Verkehr : 50.029.396,63 €
Unterzeichnungsdatum
27/06/2014 : 50.029.396,63 €
Andere Links
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROAD F-21 UYUNI - TUPIZA
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20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ROAD F-21 TRANCHE UYUNI - TUPIZA - Declaratoria de impacto ambiental (DIA)
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17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - ROAD F-21 UYUNI - TUPIZA
Zugehörige Pressemitteilungen
Bolivien: EIB-Darlehen von 50 Millionen Euro für Fernstraße F-21

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 März 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/06/2014
20120397
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROAD F-21 TRANCHE UYUNI - TUPIZA
ABC – Administradora Boliviana de Carreteras
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 130 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the upgrade of a 188km road between Uyuni and Tupiza.

The Uyuni – Atocha – Tupiza road is part of the “Corredor de Integración Central Sur” which connects the Departments of Potosí, Chiquisaca y Tarija, and as such corridors to Chile, Argentina and Paraguay. This project will have a significant impact on Bolivia’s regional integration, both domestically and internationally. This enhanced internal and international connectivity will increase and diversify exports and will further develop the tourism sector and will foster economic development in the area, improving living conditions of communities by incorporating them effectively into the national economy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank shall investigate environmental and social aspects during appraisal and verify that the promoter has followed the relevant EU environmental and social principles, standards and practices. The Bank shall also verify the acceptability of the project in terms of likely environmental impacts and proposed mitigation and compensation measures.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROAD F-21 UYUNI - TUPIZA
20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ROAD F-21 TRANCHE UYUNI - TUPIZA - Declaratoria de impacto ambiental (DIA)
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - ROAD F-21 UYUNI - TUPIZA
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Bolivien: EIB-Darlehen von 50 Millionen Euro für Fernstraße F-21

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROAD F-21 UYUNI - TUPIZA
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47398945
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120397
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Bolivien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ROAD F-21 TRANCHE UYUNI - TUPIZA - Declaratoria de impacto ambiental (DIA)
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220137
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120397
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Bolivien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - ROAD F-21 UYUNI - TUPIZA
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221102
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120397
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Bolivien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - ROAD F-21 UYUNI - TUPIZA
Andere Links
Übersicht
ROAD F-21 TRANCHE UYUNI - TUPIZA
Datenblätter
ROAD F-21 UYUNI - TUPIZA
Zugehörige Pressemitteilungen
Bolivien: EIB-Darlehen von 50 Millionen Euro für Fernstraße F-21

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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