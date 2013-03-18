AQUANET WATER AND WASTEWATER II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises investments to improve the quality and management of drinking water as well as the collection and treatment of wastewater in the City of Poznan, and surrounding municipalities.
The objective of the project is to improve the urban environment in the region of Poznan, the fifth largest agglomeration of Poland with around 750,000 inhabitants. The project's waste water components will contribute to reduce the pollution in line with the sensitive area requirements of the EU’s urban wastewater Directive (91/271). The project appears to be also compatible with the broad objectives of the Water Framework Directive (2000/60EC) to promote sustainability by improving water quality and by reducing the pollution of rivers draining into the Baltic Sea. All investments will take place in a Convergence area. The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and/or point (c) common interest. Rating with regard to climate action will be further assessed during appraisal.
This investment programme will serve to meet the 2015 deadline for Poland of the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC), as well as the national river quality objective improvement targets in line with the objectives of the EU Water Framework Directive (2000/60/EC). Sub-projects might fall under the EIA directive 2011/92/EU. Environmental Impact Assessments according to Annexes I or II of that directive have already been carried out, where applicable, and their compliance shall be checked during appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.