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POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.000.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 1.000.000.000 €
Stadtentwicklung : 157.500.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 192.500.000 €
Verkehr : 650.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2012 : 157.500.000 €
29/11/2012 : 192.500.000 €
29/11/2012 : 650.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Strategic Environmental Assessment (SEA) - PL
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2012
20120384
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
REPUBLIC OF POLAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1000 million
EUR 3500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Infrastructure investments by local authorities supported by governmental grants.

The project comprises of the investment schemes of the Polish municipalities, which are all located in Convergence regions. It is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest: sustainable communities

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is a multi-scheme operation classified as a Framework Loan. Some of the schemes may eventually fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, or may have an impact on an area forming part of the Natura 2000 network. It is a requirement that all the schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required

Weitere Unterlagen
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Strategic Environmental Assessment (SEA) - PL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
5 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54958142
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120384
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77101598
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120384
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Andere Links
Übersicht
POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Datenblätter
POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Weitere Veröffentlichungen
Strategic Environmental Assessment (SEA) - PL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen