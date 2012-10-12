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SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 125.000.000 €
Industrie : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/03/2013 : 125.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/03/2013
20120377
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HEALTH & NUTRITION FINE CHEM R&D
Private company
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns financing of research and development (R&D) activities relating to innovative new products, among others in the areas of skin care and healthy nutrition.

The project aims to encourage research and technological development, as defined in Article 163 of the EC Treaty, and with the “Common Interest” criterion retained for the Treaty’s Article 267 point (c), i.e. the Bank’s financing activities under Knowledge Economy (i2i), (i) research and development and (ii) innovation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D activities included in the project will not materially change current practice and will be carried out within existing facilities and laboratories, pilot plants, clinical centres, etc. An Environmental Impact Assessment (EIA) by a competent authority according to the Directive 2011/92/EU should not be required. This, along with any other environmental details, will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
10/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D
Datum der Veröffentlichung
10 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65176442
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120377
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80036615
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120377
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D
Andere Links
Übersicht
HEALTH & NUTRITION FINE CHEM R&D
Datenblätter
SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen