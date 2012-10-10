EADB Regional Finance Facility II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The Bank would provide a credit line of up to EUR 25 M from Investment Facility Resources to East African Development Bank (EADB) for on-lending to small and medium sized investment projects in Uganda, Kenya, Tanzania and Rwanda. The target final beneficiaries are enterprises in agro-industry, fishing, construction, food processing, manufacturing, tourism, healthcare, education or services related to these sectors.
EIB participation would support EADB's expansion of its lending portfolio, which would give EADB a more substantial role to play in promoting development in the four East African member countries and regional integration as foreseen in its Charter.
Compliance with EU and national environmental legislation and guidelines will be made a condition for each sub-project under the global loan.
EADB will ensure that the assets to be financed will be procured on a competitive basis taking into account the particular nature and size of the goods considered. A corresponding undertaking will be set out in the sub-finance contracts.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.