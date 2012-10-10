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EADB REGIONAL FINANCE FACILITY II

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/12/2012 : 25.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/12/2012
20120362
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EADB REGIONAL FINANCE FACILITY II
EAST AFRICAN DEVELOPMENT BANK
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Bank would provide a credit line of up to EUR 25 M from Investment Facility Resources to East African Development Bank (EADB) for on-lending to small and medium sized investment projects in Uganda, Kenya, Tanzania and Rwanda. The target final beneficiaries are enterprises in agro-industry, fishing, construction, food processing, manufacturing, tourism, healthcare, education or services related to these sectors.

EIB participation would support EADB's expansion of its lending portfolio, which would give EADB a more substantial role to play in promoting development in the four East African member countries and regional integration as foreseen in its Charter.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU and national environmental legislation and guidelines will be made a condition for each sub-project under the global loan.

EADB will ensure that the assets to be financed will be procured on a competitive basis taking into account the particular nature and size of the goods considered. A corresponding undertaking will be set out in the sub-finance contracts.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Photogallery

Hospital in Kaimosi, western Kenya, funded by the East African Development Bank in the framework of a credit line agreement with the EIB; Kibuga Karithi, Hospital General Manager
EADB Regional Finance Facility II
Fotograf: David Blumenfeld
©EIB
Hospital in Kaimosi, western Kenya, funded by the East African Development Bank in the framework of a credit line agreement with the EIB
EADB Regional Finance Facility II
Fotograf: David Blumenfeld
©EIB
Hospital in Kaimosi, western Kenya, funded by the East African Development Bank in the framework of a credit line agreement with the EIB
EADB Regional Finance Facility II
Fotograf: David Blumenfeld
©EIB
Hospital in Kaimosi, western Kenya, funded by the East African Development Bank in the framework of a credit line agreement with the EIB
EADB Regional Finance Facility II
Fotograf: David Blumenfeld
©EIB
Hospital in Kaimosi, western Kenya, funded by the East African Development Bank in the framework of a credit line agreement with the EIB
EADB Regional Finance Facility II
Fotograf: David Blumenfeld
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen