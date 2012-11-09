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AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES

Unterzeichnung(en)

Betrag
105.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 105.000.000 €
Energie : 105.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/03/2013 : 25.000.000 €
21/12/2012 : 80.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Rivoli windfarm - IT
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Belfiore hydropower plant - IT
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 November 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2012
20120352
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES
AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 94 million
EUR 160 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is part of the Promoter’s on-going investment programme to upgrade and expand its gas and electricity distribution networks in its concession areas, in the Veneto region. The Promoter is also planning several investments in the renewable energy sector.

The project will enable the Promoter to cater for demand growth, reduce losses, and to improve the quality and the reliability of electricity and gas supply. It will also contribute to increasing the share of renewable energy in the electricity production using domestic hydro and wind resources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current information suggests that the project components will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (85/337/EEC as amended in 1997 and 2003), requiring the competent authority to determine the need for an EIA in line with the Directive. This will be further assessed during appraisal.

The Promoter is required to tender works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by Dir. 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC, including publication in the EU Official Journal where appropriate.

Weitere Unterlagen
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Rivoli windfarm - IT
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Belfiore hydropower plant - IT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES
Datum der Veröffentlichung
5 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58833356
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120352
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125135664
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120352
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES
Andere Links
Übersicht
AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES
Datenblätter
AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Rivoli windfarm - IT
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Belfiore hydropower plant - IT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen