MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION

Übersicht
The project aims at rehabilitating the inoperative hydro power plant, located on the St. Paul River approximately 27 km (17 miles) northeast of Monrovia in Montserrado County, to its initial capacity of 64 MW and re-constructing the associated transmission lines to Monrovia.
The project provides renewable hydro electricity to support the economic development in a post-war country. Electricity will be provided to the capital city of Liberia, Monrovia, and in a later stage, to other regions of the country and to the neighbouring countries when the planned regional interconnection project CLSG is implemented.
The project consists of the rehabilitation of an existing, inoperative hydro power plant, re-establishing a reservoir (8km2 area, some 50 million m3) and re-constructing 50 km of 66 kV transmission line. An environmental and social impact assessment study (ESIA) has been carried out for these works, and a full ESIA process, including public consultation is on-going. A Resettlement Action Plan (RAP) is also included within the mitigation measures.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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