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MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Liberia : 50.000.000 €
Energie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/12/2012 : 50.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) - - EN
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/12/2012
20120342
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION
LIBERIA ELECTRICITY CORP
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 180 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project aims at rehabilitating the inoperative hydro power plant, located on the St. Paul River approximately 27 km (17 miles) northeast of Monrovia in Montserrado County, to its initial capacity of 64 MW and re-constructing the associated transmission lines to Monrovia.

The project provides renewable hydro electricity to support the economic development in a post-war country. Electricity will be provided to the capital city of Liberia, Monrovia, and in a later stage, to other regions of the country and to the neighbouring countries when the planned regional interconnection project CLSG is implemented.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of the rehabilitation of an existing, inoperative hydro power plant, re-establishing a reservoir (8km2 area, some 50 million m3) and re-constructing 50 km of 66 kV transmission line. An environmental and social impact assessment study (ESIA) has been carried out for these works, and a full ESIA process, including public consultation is on-going. A Resettlement Action Plan (RAP) is also included within the mitigation measures.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66401005
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120342
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Liberia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130962020
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120342
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Liberia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION
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Übersicht
MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION
Datenblätter
MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION
Weitere Veröffentlichungen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) - - EN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen