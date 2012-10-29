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SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 200.000.000 €
Industrie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/01/2013 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/01/2013
20120341
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY
SCANIA CV AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 493 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns selected activities from the promoter’s research and development (R&D) programme, specific to the development of a new commercial vehicle platform.

The new platform will incorporate new features aiming among other things at improved fuel economy, weight reduction and enhanced safety.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised, in which case an Environmental Impact Assessment (EIA) would not be required by EIA Directive 2011/92/EU. However, the Bank’s services will review during the project’s appraisal whether the investment also concerns capital expenditures related to the construction of test facilities that could fall under Annex II of the EIA directive, as well as any other environmental details.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority, and is thus not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects, but nevertheless the Bank’s services will verify details during the project’s appraisal.

Weitere Unterlagen
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64127559
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120341
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72774032
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120341
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY
Andere Links
Übersicht
SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY
Datenblätter
SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen