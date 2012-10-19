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TALGO HIGH SPEED TRAIN RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 50.000.000 €
Verkehr : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2012 : 50.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2012
20120337
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TALGO HIGH SPEED TRAIN RDI
TALGO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 107 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the promoter’s investments in research, development and innovation (RDI) aimed at developing new solutions and concepts for rolling stock. The main sub-project consists in the development and the detailed design of a new very high speed passenger train platform; the project includes also R&D activities related to the design of new trains for specific markets and feasibility studies focused on innovative components. The project will be carried out mainly in Spain (70.5% of the project cost) at the promoter's R&D centre and the rest in other EU Member States.

The main sub-project consists in the development and the detailed design of a new high speed passenger train; the project includes also R&D activities related to the design of new trains for specific markets and feasibility studies focused on innovative components.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities are expected to be carried out in existing R&D centres that will not change their scope due to the project and the manufacturing of new rolling stock is not subject to Directive 2011/92/EU; an EIA is therefore not needed However, the Bank’s services will further assess all the environmental details during the due diligence.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Kommentar(e)

The project may be financed under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TALGO HIGH SPEED TRAIN RDI
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TALGO HIGH SPEED TRAIN RDI
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64130627
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120337
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TALGO HIGH SPEED TRAIN RDI
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72258643
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120337
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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