Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ARCELIK R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/12/2012 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARCELIK R&D
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ARCELIK R&D
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB unterstützt FuE-Programm von ARCELIK

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Juli 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/12/2012
20120332
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ARCELIK R&D
Arçelik A.S. is Turkey’s leading producer of white goods, LCD TVs and air conditioners. Founded in 1955, the company markets its products and services around the world, generating a consolidated turnover of EUR 3.6bn in 2011. Today, Arçelik Company is the sixth largest household appliances manufacturer in the world and the third largest one in Europe. The company has 22 000 employees, operating 14 production facilities in five countries (Turkey, Romania, Russia, China and South Africa).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 205 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Research and Development activities in the white good and TV sectors to support energy efficiency and innovative technologies applied to new products.

The project concerns the Group’s research and development (R&D) activities over the period 2012-2015. The activities will mainly take place in its central R&D Centre in Tuzla, between Istanbul and Gebze.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already used for similar activities, and would therefore not require an Environmental Impact Assessment according the Directive 2011/92/EU if located in the EU. Any possible environmental issues, including the coherence with the principles underlying the EU directives, will however be verified during the project’s appraisal.

This project is undertaken by a private sector promoter, not working in the utilities sector. The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARCELIK R&D
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ARCELIK R&D
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB unterstützt FuE-Programm von ARCELIK

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARCELIK R&D
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64088186
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120332
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ARCELIK R&D
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70500131
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120332
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARCELIK R&D
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ARCELIK R&D
Andere Links
Übersicht
ARCELIK R&D
Datenblätter
ARCELIK R&D
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB unterstützt FuE-Programm von ARCELIK

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB unterstützt FuE-Programm von ARCELIK
Andere Links
Related public register
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARCELIK R&D
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ARCELIK R&D

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen