HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER

Unterzeichnung(en)
Übersicht
New research-focused proton therapy (PT) centre in Western Holland promoted by Delft University of Technology, Leiden University Medical Centre and Erasmus University Medical Centre Rotterdam.
The project consists of the construction and development of a new proton therapy research centre jointly promoted by three leading universities in the Netherlands: Erasmus University Medical Centre Rotterdam, Leiden University Medical Centre and Delft University of Technology. Their joint-venture for this project is named Holland PTC and aims at assessing the efficacy of proton technology by conducting basic and clinical research. At least 600 cancer patients will be included annually in clinical studies. The centre is expected to be built in the Delft University of Technology’s science park and be functional from 2016 onwards. EIB will be involved in the financing of both the centre and the research and development (R&D) investment programme which will be carried out at HollandPTC.
The Nuclear Energy Permit, including Environmental Impact section, has been granted to Technische Universiteit Delft (TUD) for the Holland Particle Centre BV.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be awarded in conformity with EU Public Procurement Directive 2004/18/EC.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.