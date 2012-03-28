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HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 90.000.000 €
Dienstleistungen : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/05/2014 : 90.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER
Related public register
31/01/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - Holland Proton Therapy Research Center
Related public register
15/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Dezember 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/05/2014
20120328
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER - HollandPTC
HollandPTC B.V.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 90 million
EUR 120 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

New research-focused proton therapy (PT) centre in Western Holland promoted by Delft University of Technology, Leiden University Medical Centre and Erasmus University Medical Centre Rotterdam.

The project consists of the construction and development of a new proton therapy research centre jointly promoted by three leading universities in the Netherlands: Erasmus University Medical Centre Rotterdam, Leiden University Medical Centre and Delft University of Technology. Their joint-venture for this project is named Holland PTC and aims at assessing the efficacy of proton technology by conducting basic and clinical research. At least 600 cancer patients will be included annually in clinical studies. The centre is expected to be built in the Delft University of Technology’s science park and be functional from 2016 onwards. EIB will be involved in the financing of both the centre and the research and development (R&D) investment programme which will be carried out at HollandPTC.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Nuclear Energy Permit, including Environmental Impact section, has been granted to Technische Universiteit Delft (TUD) for the Holland Particle Centre BV.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be awarded in conformity with EU Public Procurement Directive 2004/18/EC.

Weitere Unterlagen
16/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER
31/01/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - Holland Proton Therapy Research Center
15/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER
Datum der Veröffentlichung
16 Sep 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52123856
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120328
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - Holland Proton Therapy Research Center
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2015
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57152302
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120328
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER
Datum der Veröffentlichung
15 Oct 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238174388
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20120328
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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16/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER
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31/01/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - Holland Proton Therapy Research Center
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15/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER
Andere Links
Übersicht
HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER - HollandPTC
Datenblätter
HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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