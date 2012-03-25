REPSOL RDI

Übersicht
Repsol’s RDI expenditures in the areas of alternative energies, natural gas liquefaction, oil refining and petrochemicals in the company’s European R&D facilities.
The project concerns the Promoter’s corporate investment in Research, Development and Innovation (RDI) to support its new technology strategy in some of its key areas. Research activities included in the project have been selected to be in line with the Banks priority objectives in knowledge-economy and the Energy sector and will be divided into four areas. The “New Energies” program aims at the development of products and technology in bioenergy and enabling facilities for the use of renewable energies for transport. The LNG program includes the optimisation of natural gas liquefaction. The “Downstream” program focuses on the optimisation of refining operations. Last, the chemistry program aims at the development of new petrochemical products, process optimisation for cost and energy saving and the development of renewable base products.
The project concerns investment in research and development activities which are expected to be carried out in existing, already authorised, R&D facilities that will not change their scope due to the project; an EIA is therefore not needed as per EIA Directive 2011/92/EC. The Bank’s services will further investigate all the environmental details during the due diligence.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the RDI activities that fall under the provisions of Directive 2004/17/EEC have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EEC and 2007/66/EC), with publication of contract notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
The project may be financed under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.