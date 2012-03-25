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REPSOL RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 200.000.000 €
Industrie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/05/2013 : 200.000.000 €
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11/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REPSOL RDI
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13/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - REPSOL RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Repsol erhält EIB-Darlehen von 200 Mio EUR für ihr FuE-Programm

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/05/2013
20120325
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REPSOL RDI
REPSOL SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 422 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Repsol’s RDI expenditures in the areas of alternative energies, natural gas liquefaction, oil refining and petrochemicals in the company’s European R&D facilities.

The project concerns the Promoter’s corporate investment in Research, Development and Innovation (RDI) to support its new technology strategy in some of its key areas. Research activities included in the project have been selected to be in line with the Banks priority objectives in knowledge-economy and the Energy sector and will be divided into four areas. The “New Energies” program aims at the development of products and technology in bioenergy and enabling facilities for the use of renewable energies for transport. The LNG program includes the optimisation of natural gas liquefaction. The “Downstream” program focuses on the optimisation of refining operations. Last, the chemistry program aims at the development of new petrochemical products, process optimisation for cost and energy saving and the development of renewable base products.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investment in research and development activities which are expected to be carried out in existing, already authorised, R&D facilities that will not change their scope due to the project; an EIA is therefore not needed as per EIA Directive 2011/92/EC. The Bank’s services will further investigate all the environmental details during the due diligence.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the RDI activities that fall under the provisions of Directive 2004/17/EEC have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EEC and 2007/66/EC), with publication of contract notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Kommentar(e)

The project may be financed under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
11/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REPSOL RDI
13/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - REPSOL RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Repsol erhält EIB-Darlehen von 200 Mio EUR für ihr FuE-Programm

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REPSOL RDI
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46780979
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120325
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - REPSOL RDI
Datum der Veröffentlichung
13 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81220642
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120325
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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11/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REPSOL RDI
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13/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - REPSOL RDI
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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