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VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 50.000.000 €
Müllbeseitigung : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/03/2013 : 22.000.000 €
10/12/2013 : 28.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Canopia - FR
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Mendixka - FR
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI
Related public register
04/10/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Europa unterstützt Müllverwertungszentren des Kommunalverbands Bil Ta Garbi mit 50 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/03/2013
20120314
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BIL TA GARBI WASTE RECYCLING

PUBLIC ENTITY(IES)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns waste recycling in a number of municipalities in the south-west of France. The project involves the construction of waste treatment, recycling and storage facilities in the west of the Pyrénées-Atlantiques department. Specifically, it will include: an organic recycling plant with a capacity of 80 000 t/year; a separate collection sorting centre with a capacity of 20 000 t/year; final waste storage centres and a 20 000 t/year organic recycling plant; and a landfill site with a capacity of 16 000 t/year. The project promoter is the Bil Ta Garbi local municipality association, established in 2002, which covers a population of 262 000 in 202 municipalities and 13 Public Inter-Municipal Cooperation Establishments (EPCIs).

The project comprises modern waste treatment facilities for the recovery and processing of recyclable materials and waste-to-energy processing. The project will serve to develop infrastructure for waste treatment before it reaches landfill and bring the promoter into compliance with EU and national policies and objectives. The project will also help to cut greenhouse gas emissions by reducing methane emissions from landfill sites and generating electricity from a partly renewable energy source. The project will therefore contribute to the EU's objectives and the Bank's priorities in the area of climate change. It is eligible for Bank financing under Article 309(c) as an energy and environmental project of common interest.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project facilities come under Annex 1 to the new codified EIA Directive (2011/92/EU) so EIAs will need to be performed. The situation regarding the EIAs and the project's compliance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and the Birds Directive (79/409/EE) will be examined during the appraisal.

Procurement procedures must therefore be applied in accordance with the EU Directive (2004/18/EC).

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI
04/10/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Canopia - FR
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Mendixka - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Europa unterstützt Müllverwertungszentren des Kommunalverbands Bil Ta Garbi mit 50 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66411207
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120314
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI
Datum der Veröffentlichung
4 Oct 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Governance
Nummer des Dokuments
67577731
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120314
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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04/10/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI
Andere Links
Übersicht
BIL TA GARBI WASTE RECYCLING
Datenblätter
VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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