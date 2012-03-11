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BROADBAND ROLL-OUT EASTERN REGIONS

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 200.000.000 €
Telekommunikation : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/10/2013 : 100.000.000 €
9/12/2013 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
07/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BROADBAND ROLL-OUT EASTERN REGIONS
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - BROADBAND ROLL-OUT EASTERN REGIONS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 November 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/10/2013
20120311
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BROADBAND RURAL AREAS
TÜRK TELEKOMÜNIKASYON A.S.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 470 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the roll out of fixed broadband telecommunication services in 6 Eastern regions of Turkey (Adana, Diyarbakir, Erzurum, Kayseri, Samsun, Trabzon). The upgraded access network will use a combination of copper and fibre based broadband technologies.

Access to efficient telecommunication services is an important factor contributing to the economic growth of a country. Despite achievements to date, considerable investment is still needed to further improve telecommunications services in Turkey. The network upgrade and expansion will enable the provision of high speed broadband services to a wider extent in rural areas. This will help these areas to profit from significantly improved quality and availability of very high speed broadband services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located in Europe, the investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) would not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC. The related works have typically limited environmental effects.
Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EC and Birds 79/409/EC).

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
07/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BROADBAND ROLL-OUT EASTERN REGIONS
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - BROADBAND ROLL-OUT EASTERN REGIONS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BROADBAND ROLL-OUT EASTERN REGIONS
Datum der Veröffentlichung
7 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47335980
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120311
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BROADBAND ROLL-OUT EASTERN REGIONS
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79169427
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120311
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
07/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BROADBAND ROLL-OUT EASTERN REGIONS
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - BROADBAND ROLL-OUT EASTERN REGIONS
Andere Links
Übersicht
BROADBAND RURAL AREAS
Datenblätter
BROADBAND ROLL-OUT EASTERN REGIONS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen