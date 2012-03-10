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FRANKFURT FLUGHAFEN TERMINAL 3

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 600.000.000 €
Verkehr : 600.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/10/2019 : 200.000.000 €
1/03/2017 : 400.000.000 €
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18/01/2019 - Nicht-technische Zusammenfassung - FRANKFURT FLUGHAFEN TERMINAL 3 - Umweltverträglichkeitsprüfung
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EU-Bank stellt Fraport Darlehen über 400 Millionen Euro zur Verfügung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Februar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/03/2017
20120310
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FRANKFURT FLUGHAFEN TERMINAL 3
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 600 million
EUR 3924 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed investment loan will finance part of the first development phase of the new Terminal 3 at Frankfurt Airport. The Project includes the provision of the main terminal building with two piers and 24 stands, the link of the existing baggage conveyor system, an additional Sky Line people-mover system and various associated airside and landside works.

The proposed project expands the airport infrastructure to accommodate future traffic growth and improve passenger service standards at Germany's main international air transport hub.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A project of this type would normally be classified under Annex II of the EU EIA Directive 2011/92/EC, meaning that the Competent Authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not. This, and the status of any existing development consents, will be reviewed and assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRANKFURT FLUGHAFEN TERMINAL 3
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66099226
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120310
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - FRANKFURT FLUGHAFEN TERMINAL 3 - Umweltverträglichkeitsprüfung
Datum der Veröffentlichung
18 Jan 2019
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63649179
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120310
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
FRANKFURT FLUGHAFEN TERMINAL 3
Datenblätter
FRANKFURT FLUGHAFEN TERMINAL 3
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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