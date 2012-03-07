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HOTEL DUBROVACKA

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kroatien : 25.000.000 €
Dienstleistungen : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/01/2014 : 25.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOTEL DUBROVACKA
Related public register
16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - HOTEL DUBROVACKA
Zugehörige Pressemitteilungen
Kroatien: EIB fördert Tourismusinfrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/01/2014
20120307
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HOTEL DUBROVACKA
The promoter is a privately held joint stock company, a subsidiary of a leading hotel management company in Croatia.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 50 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Renovation and expansion of hotel 's facilities situated in two locations within the Dubrovnik area.

The project comprises the redevelopment, modernisation and upgrading of a number of tourist accommodation and service units on two sites close to Dubrovnik, Croatia (Mlini and Srebreno).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located within the EU, most of the proposed investments would fall under Annex II of Directive 2011/92/EU and none would fall under Annex I. The nature and scale of the investments are such that they would normally be screened out by the Competent Authority. The position of the relevant authority in Croatia will be established at appraisal.

Both Mlini and Srebreno sites have sea frontage with existing hard construction elements within the Mediterranean International Coastal Zone Management Protocol limits. Funding will not be available for any new, hard developments within the boundary.

The Bank will require the promoter to ensure that the procurement procedures followed are in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules

Kommentar(e)

The project is in the tourism sector

Weitere Unterlagen
14/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOTEL DUBROVACKA
16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - HOTEL DUBROVACKA
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Kroatien: EIB fördert Tourismusinfrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOTEL DUBROVACKA
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46995946
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120307
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Kroatien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HOTEL DUBROVACKA
Datum der Veröffentlichung
16 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78454366
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120307
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Kroatien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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14/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOTEL DUBROVACKA
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16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - HOTEL DUBROVACKA
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Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
Kroatien: EIB fördert Tourismusinfrastruktur

Aktuelles und Storys

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Kroatien: EIB fördert Tourismusinfrastruktur
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16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - HOTEL DUBROVACKA

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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