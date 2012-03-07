HOTEL DUBROVACKA

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Renovation and expansion of hotel 's facilities situated in two locations within the Dubrovnik area.
The project comprises the redevelopment, modernisation and upgrading of a number of tourist accommodation and service units on two sites close to Dubrovnik, Croatia (Mlini and Srebreno).
If located within the EU, most of the proposed investments would fall under Annex II of Directive 2011/92/EU and none would fall under Annex I. The nature and scale of the investments are such that they would normally be screened out by the Competent Authority. The position of the relevant authority in Croatia will be established at appraisal.
Both Mlini and Srebreno sites have sea frontage with existing hard construction elements within the Mediterranean International Coastal Zone Management Protocol limits. Funding will not be available for any new, hard developments within the boundary.
The Bank will require the promoter to ensure that the procurement procedures followed are in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules
The project is in the tourism sector
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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