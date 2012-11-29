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SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowenien : 50.000.000 €
Dienstleistungen : 25.000.000 €
Energie : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/12/2013 : 25.000.000 €
5/12/2013 : 25.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 November 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/12/2013
20120293
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES
ACCEPTABLE BANK(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global Loan to be granted to Sid Banka to co-finance investments in the sector of energy efficiency and renewable energies carried out both by public and private entities as well as natural persons.

Improving access to term finance at favourable conditions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48361927
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120293
Sektor(en)
Dienstleistungen
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95714347
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120293
Sektor(en)
Dienstleistungen
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES
Andere Links
Übersicht
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Datenblätter
SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen