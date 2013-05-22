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TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Mauretanien : 15.000.000 €
Telekommunikation : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/10/2013 : 15.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT
Related public register
05/06/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/10/2013
20120286
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT
SOCIETE MAURITANIENNE DES POSTES
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 31 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project includes construction of inter-urban fibre optic backbone links in the North, South and South-East of Mauritania, with international links to Mali. The deployment of the network is divided into 4 main segments which have a total estimated length of 1 660 km. The cables will enable connectivity to inland cities such as Atar, Choum, Rosso, Boghé, Kaédi, Sélibaby, Kiffa, Aioun and Nema.

The project will result in extension of the terrestrial backbone network in the country, connecting nine larger inland cities as well as smaller communities on the route, eventually connecting them to the ACE (Africa Coast to Europe) submarine cable. This will significantly improve the availability and quality of telecommunications services in the area and is expected to considerably reduce end user prices.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project could entail physical and economic displacement, but the significance in terms of number of people affected and permanence of the impacts needs to be further assessed and will depend on the final alignment of the cables. Environmental and Social studies are part of the project preparation and will take into account EIB Environmental and Social guidelines. The Bank’s services will verify how the recommendations of the studies will be applied in the project and operation contracts. After mitigation, the environmental impact of the project is expected to be minor.

In the context of planned co-finance with the World Bank, it was agreed that the World Bank procurement procedures will be applied to the project. It will be required to apply competitive tender procedures and ensure EU companies will not be negatively discriminated against.

Weitere Unterlagen
10/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT
05/06/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48370743
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120286
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Mauretanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT
Datum der Veröffentlichung
5 Jun 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59554555
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120286
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Mauretanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT
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05/06/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT
Andere Links
Übersicht
TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT
Datenblätter
TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen