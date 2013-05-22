TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project includes construction of inter-urban fibre optic backbone links in the North, South and South-East of Mauritania, with international links to Mali. The deployment of the network is divided into 4 main segments which have a total estimated length of 1 660 km. The cables will enable connectivity to inland cities such as Atar, Choum, Rosso, Boghé, Kaédi, Sélibaby, Kiffa, Aioun and Nema.
The project will result in extension of the terrestrial backbone network in the country, connecting nine larger inland cities as well as smaller communities on the route, eventually connecting them to the ACE (Africa Coast to Europe) submarine cable. This will significantly improve the availability and quality of telecommunications services in the area and is expected to considerably reduce end user prices.
The project could entail physical and economic displacement, but the significance in terms of number of people affected and permanence of the impacts needs to be further assessed and will depend on the final alignment of the cables. Environmental and Social studies are part of the project preparation and will take into account EIB Environmental and Social guidelines. The Bank’s services will verify how the recommendations of the studies will be applied in the project and operation contracts. After mitigation, the environmental impact of the project is expected to be minor.
In the context of planned co-finance with the World Bank, it was agreed that the World Bank procurement procedures will be applied to the project. It will be required to apply competitive tender procedures and ensure EU companies will not be negatively discriminated against.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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