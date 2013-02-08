VLADIVOSTOK CHP PROJECT

Übersicht
The project consists of a new combined heat and power plant, situated on industrial brownland site in Vladivostok, supplying heat for the district heating of the city and electricity to the regional network.
The project is part of larger programme to bring natural gas to Russian Far East towns, and allows switchover from coal to natural gas as the primary energy source. The replacement of coal by natural gas as fuel for district heat generation would reduce emissions, increase heat production for the envisaged expansion of the district heating network and facilitate the introduction of the EU best available techniques (BAT) standards in the Russian thermal generation bringing environmental and energy efficiency performance to the best international practices.
Due to its size and technical characteristics the project requires an Environmental Impact Assessment (EIA) under EIB guidelines. A gap analysis will be performed to identify the differences between EU and Russian environmental requirements in order to define additional elements necessary to complete the EIA up to EU standards, and to add social elements for full Environmental and Social Impact Assessment (ESIA). The project is expected to contribute to meeting electricity and heat demand with a lower environmental impact than other fossil fuel based alternatives.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.