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UNIVERSITY OF EAST ANGLIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
47.376.524,93 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 47.376.524,93 €
Bildung : 47.376.524,93 €
Unterzeichnungsdatum
2/05/2013 : 13.265.426,98 €
2/05/2013 : 34.111.097,95 €
Andere Links
Related public register
10/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF EAST ANGLIA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/05/2013
20120271
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 49 million (GBP 40 million)
EUR 135 million (GBP 110 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Capital investment programme dedicated to the development and refurbishment of the University of East Anglia's campus in Norwich.

The purpose of the project is to refurbish teaching, research and supporting facilities of the University of East Anglia. The refurbished facilities will form part of the university campus situated in the centre of Norwich. The UEA has prepared a comprehensive Campus Refurbishment Plan. The objective of the plan is to expand the current campus by refurbishing some of the adjacent buildings for use by the university.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities and research institutions are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment. An EIA is therefore not required in accordance with the EIA Directive 2011/92/EU. However, parts of the investment cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
10/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF EAST ANGLIA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
Datum der Veröffentlichung
10 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65182172
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120271
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86514166
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120271
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
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Datenblätter
UNIVERSITY OF EAST ANGLIA

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen