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CAMPUS VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

Unterzeichnung(en)

Betrag
230.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 230.000.000 €
Bildung : 230.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/09/2013 : 230.000.000 €
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22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB unterstützt Campus-Ausbau der Freien Universität Amsterdam mit 230 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 November 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/09/2013
20120268
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CAMPUS VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 230 million
EUR 479 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Capital expenditure programme for the development of a new campus in Amsterdam in order to expand teaching and research facilities

Redevelopment, partial rehabilitation, new build and equipment of the campus of the Vrije University of Amsterdam.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns the refurbishment and new construction of teaching and research facilities on existing campus site that falls within an approved urban master plan. An EIA is therefore not required in accordance with the EIA Directive 2011/92/EU. However, parts of the investment may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during the appraisal whether an EIA is required for any component of the project.

The promoter is required to respect national and European procurement legislation. The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been tendered, or shall be tendered, in accordance with the applicable procurement legislation.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
Datum der Veröffentlichung
22 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66007840
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120268
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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